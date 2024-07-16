ضبط أقراص تبخير غلال غير مصرح بتداولها و1.2 طن أسمدة مهربة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من أقراص تبخير الغلال الغير مصرح بتداولها فى محل لبيع المبيدات الزراعية بمدينة الحامول، كما تمكنت من ضبط كميات من الأسمدة الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء بالرياض.

وضبطت حملة التموين برئاسة رئيس مباحث التموين، "ج.أ.م " ، 53 سنة، صاحب محل مبيدات زراعية بمدينة الحامول ، وبحوزته فى المحل 40 قرص تبخير غلال غير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين، لما لها من خطورة شديدة إذا تم استخدامها فى أغراض أخرى، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت حملة مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط "أ.م.أ" ، 53 سنة، سائق، مقيم بمدينة الحامول ، أثناء قيادته سيارة نقل بمدينة الرياض، وبحوزته 24 شيكارة أسمدة زراعية زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 1,2 طن أسمدة مدعمة، قبل بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.