صحة بنى سويف تنفذ حملات على مصانع الأغذية بشرق النيل

بنى سويف - هانى فتحى

وجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية، بتكثيف المرور على مصانع الأغذية بمنطقة شرق النيل، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.

قام فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، تنفيذا للتوجيهات بالمرور على بعض المنشأت الغذائية برفقة مكتب مراقبة الأغذية شرق النيل.

وعرضت الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية نتائج المرور على الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، حيث تمكن فريق مراقبة الأغذية من ضبط كميات من منتجات أحد المصانع غير مدون عليها أي بيانات وبعضها منتهية الصلاحية، عبارة عن 28 كيلو بن، و10 كيلو من قمر الدين، وشيكارة سمسم زنة 15 كيلو و9 كيلو من الشيكولاته، والأيس كريم، و14 كيلو من صدور رومي مدخن، و4 كيلو جبنة ولانشون، و2 كيلو بسطرمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن هذه المضبوطات.

واستعرض التقرير بأنه تم اعدام بعض منتجات أحد المصانع التى تم المرور عليها وهى عبارة عن 79 كيلو خضروات وفاكهة، و25 شرائح مانجو مجمدة، و10 كيلو مشمش مجفف، و2 كيلو عبوات الوان صناعية، و20 كيلو خثرة لبن، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية لمخالفة القرارات الوزارية 96 لسنة 67 – 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016- القرار 171 لسنة 1971.

طالب التقرير باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية نحو مخاطبة الجهات المختصة لوقف النشاط بأحد المصانع التي تم المرور عليها لوجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية ووجود مصادر تلوث بالمنشأة.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بتكثيف المتابعة والمرور على جميع المصانع بمنطقة شرق النيل خلال الفترة القادمة، فيما وجهت الشكر لفريق الحملة وهم ماجد محمد سالمان مدير مراقبة الأغذية، خالد خليفة عبد اللطيف مراقب أول الأغذية، سعيد عبد ربه عويس مراقب أول الأغذية، محمد على عبد العزيز مراقب أول الأغذية، مهدي اسماعيل عبد الفتاح مراقب أول الأغذية، حمدي سيد محمد مراقب أول الأغذية شرق النيل.