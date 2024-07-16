شرطة الاحتلال تعتقل 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنها اعتقلت 3 إسرائيليين، بتهمة العمل لصالح المخابرات الإيرانية.

وقالت داخلية الاحتلال الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء: "بعد تحقيقات للشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك، قدمت النيابة العامة في لواء أورشليم القدس لائحة اتهام ضد إيليملخ شترن (21 عامًا) من بيت شيمش، بشبهة تنفيذ أنشطة أمنية بتوجيه من جهات استخبارات إيرانية."

وشنت إيران هجومًا بطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل مساء يوم 13 أبريل 2024، وشمل الهجوم عشرات المسيرات الانتحاريَّة، ردا على استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في سوريا.



وردت إسرائيل، فجر الجمعة 19 أبريل الماضي، هجوما جويا على الأراضي الإيرانية، حيث استهداف صواريخ إسرائيلية وطائرات مسيرة موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فى كل من سوريا والعراق.