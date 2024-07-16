اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة الاحتلال تعتقل 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:05 م
شرطة الاحتلال تعتقل 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران شرطة الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إنها اعتقلت 3 إسرائيليين، بتهمة العمل لصالح المخابرات الإيرانية.

وقالت داخلية الاحتلال الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء: "بعد تحقيقات للشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك، قدمت النيابة العامة في لواء أورشليم القدس لائحة اتهام ضد إيليملخ شترن (21 عامًا) من بيت شيمش، بشبهة تنفيذ أنشطة أمنية بتوجيه من جهات استخبارات إيرانية."

وشنت إيران هجومًا بطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل مساء يوم 13 أبريل 2024، وشمل الهجوم عشرات المسيرات الانتحاريَّة، ردا على استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في سوريا.


وردت إسرائيل، فجر الجمعة 19 أبريل الماضي، هجوما جويا على الأراضي الإيرانية، حيث استهداف صواريخ إسرائيلية وطائرات مسيرة موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات فى كل من سوريا والعراق.







شرطة الاحتلال

التجسس لصالح إيران

إيران

اسرائيل

الضربات الاسرائيلية على ايران

الضربات الايرانية على اسرائيل




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة