سيب الموبايل شوية واتمشى.. 7 وصايا شاملة من الخبراء للوقاية من السرطان

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه على الرغم من أن السرطان مرض يصيب كبار السن بشكل رئيسي، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن عددا متزايدا من الشباب يصابون الآن بالسرطان قبل سنوات من الموعد المتوقع.

وفقًا لدراسة رئيسية نُشرت في مجلة BMJ Oncology، ارتفع عدد المصابين بالسرطان ممن تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 80% تقريبًا بين عامي 1990 و2019. وارتفع عدد الوفيات بين المرضى الأصغر سنًا بنسبة 28%، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة .

وبينما يظل التقدم في السن أحد عوامل الخطر الرئيسية ــ ثماني حالات من كل عشر حالات إصابة بـ سرطان الثدي تصيب من هم فوق سن الخمسين ــ يتم تشخيص أكثر من 10 آلاف امرأة بريطانية تحت سن الخمسين بسرطان الثدي كل عام، وفقاً لمنظمة "سرطان الثدي".

وفي الأسبوع الماضي، حددت الجمعية الأمريكية للسرطان 6 عادات يومية مرتبطة بما يقرب من نصف حالات الإصابة بالسرطان، وهي التدخين، والسمنة، وتناول الكحول، والخمول، واتباع نظام غذائي سيئ، والتعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط.



تقول إحدى النظريات أنه في حالة سرطان الأمعاء على الأقل، قد يكون مرتبطًا بصحة الأمعاء والنظام الغذائي.وفي دراسة حديثة، قام باحثون في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة بفحص أنسجة الأمعاء لدى مرضى تحت سن الخمسين مصابين بسرطان الأمعاء، ووجدوا أنها تحتوي على خلايا تبدو أكبر بـ15 عاماً من العمر الزمني الفعلي للشخص.

قد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة إلى تغيير توازن البكتيريا والتسبب في التهاب في الأمعاء، مما يؤدي إلى "الشيخوخة المتسارعة" في القولون، وفقًا للباحثين الذين تم تقديم نتائجهم للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، كما أظهرت أبحاث أخرى أن البكتيريا المسماة "فوسوباكتيريوم"، والتي ترتبط بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، تزيد من الالتهاب في الأمعاء، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالسرطان. ويمكن أن يؤدي التهاب القولون إلى تجدد سريع للخلايا في بطانة الأمعاء حيث تكافح الأنسجة للشفاء، مما يزيد من فرصة حدوث تشوهات قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، هناك "الكثير من الطرق" التي يمكن للأشخاص من خلالها تقليل خطر الإصابة بالسرطان في سن مبكرة، كما تؤكد كلير نايت، مديرة معلومات الصحة في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة CRUK، والتى طلبت من كبار الأطباء المتخصصين في علاج السرطان تقديم المشورة بشأن الخطوات التي يمكن للشباب اتخاذها لحماية أنفسهم.

وفقًا لكارول سيكورا، أخصائية السرطان وأستاذ فخري للممارسة المهنية في كلية الطب بجامعة باكنجهام، فإن السمنة هي ثاني أكبر سبب للسرطان في المملكة المتحدة بعد التدخين، حيث إنها مسئولة عن حالة واحدة من كل 20 حالة

خطوات بسيطة للوقاية من السرطان..

المشي بسرعة..

يقول الدكتور هاربر، الذي شارك في تأسيس وحدة الأورام في مستشفى جاي في لندن: "إذا كنت تريد الوقاية من السرطان، فعليك ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام مثل المشي السريع والسباحة والتنس، وذلك لأن التمارين الرياضية تساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي في أفضل حالاته.

يحارب الجهاز المناعي السرطان بطرق عديدة مختلفة، بما في ذلك إرسال خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا التائية: والتي ترى السرطان كخلايا "غريبة" لا تنتمي إلى الجسم، وبالتالي يمكنها المساعدة في التعامل مع السرطان قبل أن يستقر في الجسم، لذا فإن جهازك المناعي يحتاج إلى أن يكون مشحونًا بالكامل.

ويقول الدكتور هاربر: "إن الجهاز المناعي يستجيب بشكل كبير لممارسة التمارين الرياضية".

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بكثافة معتدلة إلى قوية لمدة تصل إلى 60 دقيقة هي الطريقة المثالية لتعزيز المناعة، وإذا قمت بذلك يوميًا، فإن أنظمتك المناعية والأيضية تستمر في التعزيز."

اترك موبايلك..

الاستخدام المفرط للهاتف المحمول يعد مؤشراً مهماً على ما أطلق عليه الباحثون الأمريكيون "الشخص الكسول النشط" ـ أي الشخص الذي يقضي 8 ساعات على الأقل يومياً جالساً على الأريكة على الرغم من نشاطه البدني، وقد ربطت دراسات عديدة بين السلوك المستقر، بصرف النظر عن النشاط البدني، وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، فضلاً عن الوفاة المبكرة.



وتؤدي كل ساعة إضافية من سلوكيات "الكسل" إلى زيادة كل هذه المخاطر الصحية بنسبة إضافية قدرها 11%، وفقًا للباحثين في جامعة ولاية كينت، في دراسة نشرت في مجلة Digital Health في عام 2019.

يقول الدكتور هاربر: "حتى لو تمكنت من تقليل استخدام هاتفك لمدة ساعة واحدة يوميًا وقضاء هذا الوقت في القيام بشيء أكثر نشاطًا، فيمكنك تحسين لياقتك البدنية".

قد يساعد استخدام فلتر الشاشة لخفض انبعاثات الضوء الأزرق من الهواتف والأجهزة اللوحية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وقد ارتبط الضوء الأزرق بسرطان الثدي في دراسة نشرت في مجلة الفيزياء والهندسة الطبية الحيوية، على الرغم من أن الباحثين أكدوا على الحاجة إلى مزيد من البحث، أحد الاقتراحات هو أن انبعاثات الضوء المرئية في الليل يمكن أن تعطل إيقاع الجسم اليومي، مما يؤدي إلى اضطراب النوم.

ومع ذلك، فإن دراسة أخرى، نشرت في أبريل/نيسان في نفس المجلة، لم تجد علاقة قوية بين التعرض للضوء الأزرق وتطور سرطان الثدي، وبالتالي فإن الحكم لا يزال في انتظار النتيجة.



العودة الى طعام العصر الحجرى

تناول الطعام كما لو كان في العصر الحجري..

إن معدل البقاء على قيد الحياة من سرطان البنكرياس منخفض، حيث يعيش 5% من المرضى لمدة 5 سنوات، ومن المثير للقلق أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا والذين تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض ينمو الآن بسرعة أكبر من الفئات العمرية الأكبر سنًا، كما ينمو معدل الإصابة بين النساء بشكل أسرع من الرجال، وفقًا لمقال نُشرعام 2023 في مجلة لانسيت لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.



ولم يتضح بعد سبب هذا الارتفاع بين الشباب، لكن مراجعة أجريت عام 2021 للدراسات السابقة التي أجراها علماء في معهد فينيتو لعلم الأورام في بادوا تشير إلى أنه قد يكون مرتبطًا بالأنظمة الغذائية منخفضة الألياف.

وأوضحت البروفيسورة سيكورا: "المراهقون والشباب في المملكة المتحدة عادة ما يتناولون وجبات غذائية منخفضة الألياف، لذا فإن هذا أمر مثير للقلق"، مضيفًا أن إحدى الطرق السهلة لتعزيز الألياف الغذائية هي استبدال اللحوم مرتين في الأسبوع بوجبة نباتية.



وأضافت إن تقليل تناول الأطعمة غير الصحية أو تجنبها، والتي عادة ما تحتوي على القليل من الألياف أو لا تحتوي عليها على الإطلاق، هي استراتيجية أخرى.



أظهرت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج العام الماضي أن ثلثي السعرات الحرارية التي يستهلكها المراهقون تأتي من الوجبات السريعة أو الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والعناصر الغذائية، ونسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر المضاف أو الملح.



وبدلا من ذلك ينصح البروفيسور سيكورا بالتأكد من تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة: "ارجع إلى العصر الحجري، عندما كان الناس يتناولون نظاما غذائيا نباتيا غنيا بالألياف مع تناول اللحوم فقط عندما كانت متاحة".

تجنب المشروبات الغازية..

وبحسب مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة، فإن المراهقين البريطانيين عادة ما يستهلكون أكثر من ضعف الكمية الموصى بها من السكر المضاف في أواخر سن المراهقة - 70 جرامًا في اليوم بدلاً من 30 جرامًا الموصى بها، وتأتي نسبة كبيرة من هذا من المشروبات الغازية المحلاة.

تقول البروفيسورة سيكورا: "لا يوجد شيء في المشروبات الغازية مرتبط بالإصابة بالسرطان في وقت مبكر، ولكن المستويات العالية من السكر في المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى مستويات أعلى من السمنة ومرض السكري من النوع 2، وعوامل الخطر المعروفة للإصابة بالسرطان"، ويحتوي عصير الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من السكر على شكل فركتوز.



وتقول البروفيسورة سيكورا: "من الأفضل شرب الماء وتناول الفاكهة، لأنها تحتوي على الألياف وتبطئ امتصاص الفركتوز في مجرى الدم".

انسى السمرة البرونزية..

أكدت سيكورا، إن "عدد الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد الميلانيني، وهو نوع خبيث من سرطان الجلد، تضاعف على مدى السنوات الثلاثين الماضية"، حيث أصبح الشباب "أكثر ميلاً إلى ركوب الطائرة وقضاء أسبوعين في إسبانيا على الشاطئ مقارنة بالماضي"، قد تكون السمرة البرونزية من الموضة بين الشباب، لكن خطرها قد يكون بسبب حرق الجلد وتلف الحمض النووي.



توقعت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة مؤخرا تشخيص 20800 حالة من سرطان الجلد هذا العام، وهو رقم قياسي: ولكن حوالي 9 من كل 10 حالات يمكن الوقاية منها، بسبب التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية، كما أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا هم أيضًا الفئة العمرية الأكثر احتمالًا لاستخدام التسمير، مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في السنة، وفقًا لمنظمة Melanoma Focus الخيرية.



أكدت سيكورا: ، ارتدِ قبعة في الشمس، خاصة إذا كان شعرك خفيفًا في الأعلى. يمثل سرطان فروة الرأس 35 % من حالات سرطان الرأس والرقبة."

لا تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية..



ويقول الدكتور هابر: "على الرغم من أن التدخين الإلكتروني والسجائر المسخنة أقل ضررًا من التدخين التقليدي بنسبة 98%، إلا أن التدخين الإلكتروني ليس خاليًا من المخاطر".

اعرف جيناتك ..

بعض أنواع السرطان المبكرة يمكن أن تنتقل وراثيا، بما في ذلك سرطان الثدي الناجم عن الجينات المعيبة BRCA1 وBRCA2؛ فضلا عن سرطان الأمعاء وسرطان البروستاتا التي تحدث قبل سن الخمسين.



يقول البروفيسور سيكورا: "تأكد من معرفة تاريخ عائلتك فيما يتعلق بالسرطان".

