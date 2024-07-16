اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطنة عُمان والجزائر تبحثان علاقات التعاون الاستثمارى والتجارى

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:00 ص
سلطنة عُمان والجزائر تبحثان علاقات التعاون الاستثمارى والتجارى سلطنة عمان
أ ش أ

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بحث وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف، مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، الاثنين، عبر الاتصال المرئي، أوجه التعاون المشترك وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشجيع الشركات في البلدين لتعزيز الشراكة ونقل التكنولوجيا بهدف إقامة تعاون طويل الأمد يعود بالنفع المتبادل للطرفين.


كما تم استعراض ما أنجزته اللجنة المشتركة في مجال الاستثمار في التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال ترقية الاستثمار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.







الجزائر

سلطنة عمان

التعاون الاقتصادي




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