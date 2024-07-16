رفع 620 طن مخلفات وأتربة فى حملة مكبرة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء ومنذ الصباح الباكر الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف علي الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة ورفع الاشغالات بالمنطقة المركزية

لتحسين الصوره البصرية للمواطنين بنطاق ( مدينة المنصورة بأحيا شرق وحي غرب المدينة )، حيث شملت الحمله اليوم شوارع ( المشاية والجمهورية وعزبة الحلوانى وسندوب والمجزر، وشارع الجيش، وشارع الغيط وميدان الطميهى، وميدان الشيخ حسانين ،والشيخة عائشة والجلاء والدراسات وترعة المنصورية و عزبة عقل وعلي الطريق الدائري ونطاق مديرية الصحة ومدرسة we وشارع سعد زغلول وخلف ادارة المرور ومناطق مبارك وابو الليل.



جاء ذلك بحضور كلا من المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، و فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه، واحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة ومشرفي المناطق.



وصرح " نائب المحافظ " بأنه تم رفع تم رفع 450 طن مخلفات بلدية و200طن صلبة و70 طن اتربة في اليوم السابع للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.



وقال العدل إن العمل مستمر علي قدم وساق، ولن يكون هناك توقف حتي تستعيد المنصورة رونقها ومظهرها الجمالي ، من خلال رفع مستوي النظافة بها وإزالة الإشغالات وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

والتقي نائب المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووجه بدراستها وسرعة حلها ،حيث تفقد نائب المحافظ مقر وحدة صحة المجزر بمبني ايواء 2 واستمع الي شكوي من العاملين به وانه آيل للسقوط واوضح نائب المحافظ ان المبني ايواء 2 وايواء 1صادر لهم قرار ازالة وسيتم نقل جميع قاطنيه الي مساكن الجلاء لتادية مهام عملهم مشيرا الي أننا جميعا نعمل من أجل المواطن البسيط .