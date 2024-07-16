رئيس مركز الفرافرة يتفقد رصف طريق النهضة ويوجه بإنهاء الأعمال وفقا للمخطط الزمنى

الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة أعمال رصف طريق النهضة 3 الجاري العمل به بمدينة الفرافرة، ورافقه المهندس محمد شعبان رئيس هندسة هيئة الطرق بالداخلة والمهندس عبد الرحمن عبد اللطيف مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمهندس أحمد حمدى المشرف علي عملية التنفيذ.

وأوضح رئيس المركز، أنه يجرى رصف الطريق بطول 3 كم تقريبا، بداية من مدخل مدينة الفرافرة من الناحية البحرية وحتي البوابة الجنوبية للمركز، بنسبة تنفيذ بلغت 30%، موجها بسرعة إنهاء أعمال الرصف طبقا للخطة الزمنية المعلنه، وبمواصفات ومعايير الجودة، مشددا على أن المركز حريص على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وتوفير حياة كريمه لهم.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وضمن الخطة الموضوعه للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على إجراء الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.