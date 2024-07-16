رئيس كوريا الجنوبية: رفع التحالف مع الولايات المتحدة إلى مستوى "تحالف نووى"

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، إن التحالف مع الولايات المتحدة تم رفعه إلى مستوى "تحالف نووى" قادر على ردع التهديدات النووية لكوريا الشمالية، وذلك بعد التوقيع على المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وأكد يون- خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستخصص مهمة خاصة لأصولها النووية في شبه الجزيرة الكورية في زمن الحرب ووقت السلم، مضيفا أنه تم إنشاء موقف للرد بسرعة وفعالية على أي نوع من التهديد النووي الكوري الشمالي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب ".

وفي الأسبوع الماضي.. اعتمد يون وبايدن المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية، على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وكان التوقيع على المبادئ التوجيهية تتويجاً لجهود المجموعة الاستشارية النووية الثنائية لضمان مصداقية التزام أمريكا بالردع الموسع تجاه كوريا الجنوبية بطريقة متكاملة، تتضمن دعم كوريا الجنوبية التقليدي للعمليات النووية الأمريكية في حالات الطوارئ.

ويشير الردع الموسع إلى تعهد الولايات المتحدة بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن حليفتها.