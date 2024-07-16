رئيس جامعة قناة السويس يُشيد بدور جامعة بكين في دعم التعاون بين الجانبين

الإسماعيلية - صبرى غانم

شارك الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في إجتماع مجلس إدارة معهد كونفوشيوس مع جامعة بكين للغات والثقافة عبر الإنترنت، وخلال الاجتماع، أعرب "مندور" عن تقديره العميق لدور جامعة بكين في دعم معهد كونفوشيوس بالجامعة، مشيراً إلى العام الذي قضاه في تلك الجامعة العريقة لدراسة اللغة الصينية، وتأثير هذه التجربة على تكوين شخصيته التعليمية والإنسانية.

حضر الاجتماع الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس، والسيد جانج تينج هونغ، المدير الصيني للمعهد.

ومن الجانب الصيني، شارك ني هايدونغ، أمين اللجنة الحزبية بجامعة بكين للغات والثقافة، والسيد تشانغ باوجون، نائب رئيس جامعة بكين للغات والثقافة.

وفي كلمته الترحيبية، عبّر الدكتور ناصر مندور عن سعادته وتقديره لدور معهد كونفوشيوس في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعبي البلدين.

وأشاد بالأنشطة الثقافية والتعليمية المتميزة التي ينظمها المعهد، مثل مسابقة جسر اللغة الصينية، وملتقى التوظيف، ودورات واختبارات تعليم اللغة الصينية HSK.

كما عرض الدكتور حسن رجب وجانج تيغ هونغ تقريرًا ملخصًا حول نشاط المعهد العلمي والثقافي لعام 2023/2024، ومناقشة الموازنة المالية للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وناقش الجانبان موضوعات تطوير معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس وبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجامعتين.

وفي ختام الاجتماع جدد الدكتور ناصر مندور شكره وتقديره للتعاون المثمر مع الجانب الصيني، مؤكداً على دعمه لتعزيز أواصر الصداقة بين جامعة قناة السويس والجانب الصيني.

