خلال حملة إشغالات.. محافظ أسيوط يشترى بضاعة بائعة متجولة ويمنحها مساعدة مالية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بشراء بضاعة بائعة متجولة، بحى شرق، وصرف مساعدة مالية فورية لها وذلك فى لفتة إنسانية مراعاة لظروفها الانسانية، وذلك خلال ترؤسه حملة إشغالات بحى شرق.

كانت السيدة "فاطمة" بائعة متجولة تبيع نعناع أخضر داخل جوال بشارع أحمد حسن الباقورى بحى شرق، وشاهدها المحافظ تجلس على رصيف الشارع وسط حرارة الجو الشديدة، خلال ترؤسه حملة إشغالات مكبرة بالحي، اليوم، فوجه بشراء كامل بضاعتها وصرف مساعدة مالية بصفة فورية لها مراعاة لظروفها الانسانية، لمساعدتها وتخفيف العبء عن كاهلها، والتى بادرت المحافظ بالدعاء له أن يحفظه ويوفقه وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على مراعاة الجانب الإنساني للباعة الجائلين، عند تنفيذ حملات الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والتى تتسبب في الاختناقات المرورية وتؤثر على حركة النقل والانتقال للمواطنين، لافتًا إلى إنه يتم توفير أسواق حضارية للباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم بكافة مراكز وأحياء المحافظة.