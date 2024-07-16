حملة مكبرة للجان المشتركة لغلق وتشميع المنشآت المخالفة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت اللجان المشتركة للأجهزة المختلفة بمحافظة أسوان، بإشراف من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى، ومدير مديرية التموين المهندس خالد أبو القاسم، حملة مكبرة استهدفت غلق وتشميع أحد فروع سلاسل الهايبر ماركت، وكذا مخزن للأسماك لوجود مخالفات للتراخيص العامة، وكذا مخالفة للأسعار والصحة والسلامة للأغذية.

كما شملت الحملة، ضبط منتجات من اللحوم والدواجن والأسماك المصنعة بدون بيانات توضيحية للصلاحية، وعدم سلامة التخزين الصحى لبعض المنتجات والسلع الغذائية، وتم التحفظ على بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمعرفة الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة والتموين والطب البيطرى والصحى والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والبيئة وإدارة الحكومة بمعاونة شرطة المرافق والعاملين برخص المحلات، وأيضاً بحى جنوب المدينة.