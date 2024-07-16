حصاد الوزارات.. التعليم تنفى بدء العام الدراسى الجديد 28 سبتمبر

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تنفى بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

وزير الأوقاف: هناك خطاب مغلوط منتشر منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء واجب دينى

وزيرة التضامن تبحث مع نائب رئيس بنك التنمية الصناعية دعم المشروعات الصغيرة

التنمية المحلية تعتمد الخطة التدريبية للعاملين فى المحليات.. تستهدف 6395 متدربا

وزير التعليم العالى يبحث سُبل التعاون المُشترك مع بنك المعرفة المصرى

وزير الإنتاج الحربى يخصص خطا هاتفيا لتلقى مقترحات العاملين بالوزارة

وزيرة البيئة تلتقى محافظ القاهرة لبحث التوسع فى المساحات الخضراء.. صور

العمل: ختام التدريب المهنى لخريجى الوحدة المتنقلة بالإسكندرية والبحر الأحمر

وزارة العمل: بدء برامج التدريب المهنى للشباب لتلبية احتياجات السوق ببنى سويف

وزير الزراعة يستقبل مدير المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية