حزب الحرية النمساوى فى صدارة استطلاعات الرأى قبل شهرين من الانتخابات

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احتل حزب الحرية النمساوي المركز الأول في استطلاعات الرأي العام قبل نحو شهرين من إجراء انتخابات المجلس الوطني "البرلمان".



وكشفت بحوث الرأي العام، التى نشرتها وسائل الإعلام النمساوية، أن حزب الحرية يحوز حاليًا 27.2 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين يليه حزب الشعب النمساوي الحاكم ثم الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي.



وأوضحت البحوث، أن حزب الشعب حصل على 23.1 في المائة، بينما حصل الحزب الاشتراكي على أقل بنقطتين مئويتين تقريبًا وهي أفضل نتائج استطلاعات للحزب منذ بداية العام الجاري.



فيما أشارت البحوث إلى أن حزبي نيوس والخضر قريبين أيضًا من بعضهما البعض حيث حصلا على عشرة، و 9.5 في المائة على التوالي.



يُشار إلى أن الانتخابات البرلمانية النمساوية ستنطلق يوم 29 سبتمبر المقبل وسط توقعات قوية بتفوق حزب الحرية اليميني.