تليفزيون بريكس: نمو قطاع الخدمات اللوجستية فى السعودية بنسبة 76%

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أفاد تلفزيون "بريكس" الإثنين بزيادة عدد شركات الخدمات اللوجستية التي تم تسجيها في المملكة العربية السعودية هذا العام بنسة 76% مقارنة بالعام السابق، مرجعا السبب وراء تلك الطفرة إلى زيادة الاستثمار من قبل الشركات المحلية والأجنبية في تطوير البنية التحتية اللوجستية.



وذكر التلفزيون الإخباري أنه تم تسجيل 928ر11 شركة خدمات لوجستية هذا العام، وذلك مقارنة ب6742 شركة تم تسجيلها العام السابق.



ولفت "بريكس" أن عدة قطاعات ومن بينها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأدوية ونقل الركاب والألعاب والتعدين قد شهدت أيضا نموا سريعا خلال هذه الفترة، ذلك إلى جانب الخدمات اللوجستية حيث أن هذه القطاعات تمثل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتمثل فرصا تجارية جذابة محليا ودوليا.