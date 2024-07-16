تكريم كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة كفر الشيخ للمشاركة في قوافل حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كل من الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود إسماعيل، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك على هامش اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنعقد اليوم بالجامعة، استمرارا للمشاركة الفعالة في القوافل الموسعة التى تطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً داخل محافظة كفر الشيخ وخارجها فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم، مؤكداً دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن كلية الزراعة بالجامعة تنفذ العديد من القوافل الإرشادية المجانية شهريا لجميع قرى محافظة كفر الشيخ للوقوف على أهم مشاكل الإنتاج الزراعى والحيوانى التي تواجه الفلاحين والمنتجين على أرض الواقع، وتتناول هذه القوافل محاضرات للتعرف على اهم مشاكل المزارعين التي تواجههم وطرق زراعة المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لرعاية تلك المحاصيل سواء محاصيل الحقل والخضر واستماع السادة الباحثين لأهم تساؤلات المزارعين واهم الشكاوى التي تواجههم وكيفية التغلب على تلك المعوقات تحت ظروف المنطقة المحلية وأهم الحلول واهم الأصناف وانسب المواعيد للزراعة وكيفية الاستغلال الأمثل للمساحة.

وفي هذا الإطار وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر والتقدير لكليتي الطب البيطري والزراعة على المشاركة في القوافل التى تطلقها الجامعة لصالح أهالي المحافظة في العديد من المجالات، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا منهم بأهمية دور الجامعة الفعال داخل المحافظة والمحافظات الأخرى لخدمة المجتمع في العديد من المحافظات.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به، موجهة الشكر لكل فريق العمل ومتمنية لهم مزيد من التقدم.

كما كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ طلبة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، حيث قام الطلبة بتحويل سور "ميدان الجامعة" إلى لوحة فنية رائعة، من خلال الرسومات واللوحات الجدارية، التى قاموا بها في إطار عمل جماعي ضمن "مشروع تخرجهم".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نجلاء الاشرف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور فادي بطرس، والدكتور شادي أحمد ،والدكتور هناء حليم ، والدكتور محمد عبد الحميد بالكلية.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الجدارية تعد أكبر جدارية بمحافظة كفر الشيخ، يبلغ طولها 75 متر وارتفاعها 4 أمتار، تحولت الي لوحات فنية رائعة تعبر عن المشروعات التي شيدت خلال ال11 عاماً، ومنها مشروع مزرعة بركة غليون السمكية، ومشروع الرمال السوداء، ومحطة كهرباء البرلس، إضافة الي التعبير عن الحضارات المتعددة منها الفرعونية والإسلامية والقبطية، والتعبير عن الهوية البصرية عن المحافظة، حيث تم تزيين هذه الجدارية بأيدي طلبة كلية التربية النوعية بالجامعة، ما نال إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهم إلى نظرات إعجاب وإشادة.

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للطلبة المشاركين في هذا العمل، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة والجامعة، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم، مؤكداُ أن طلبة كلية التربية النوعية، بارعين في تحويل الأسوار إلى لوحات ناطقة بالفن، مستخدمين الألوان والتصاميم المبتكرة ليست فقط لتجميل المكان، بل أيضًا لتعزيز البيئة الجامعية وتشجيع الإبداع والتعبير الفنى، لافتاً أن أعمالهم الفنية تعكس تاريخ وثقافة وتراث الشعب المصرى.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، ودورها فى نشر الفنون الجميلة وتعزيز الإبداع بين الشباب، وإضفاء لمسة جمالية على محيط الجامعة، مقدماً لهم ولهيئة التدريس بكلية التربية النوعية خالص الشكر لجهودهم في تحسين المظهر الحضارى والجماليّ لعاصمة المحافظة.

وفي ذات السياق اشارت الدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود جامعة كفرالشيخ لدعم مواهب الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، كما تساهم في تجميل البيئة الجامعية وخلق بيئة إيجابية مهمة للطلبة، وتشجيعهم علي الابتكار والإبداع.