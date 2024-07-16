تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي تكثيف أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمنع حدوث طفوحات بالشوارع بسبب زيادة استهلاك المياه في فصل الصيف، وطبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، للقضاء على المناطق الساخنة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط شبكات الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك لمياه الشرب، وذلك للحفاظ علي شبكات الصرف الصحي وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الحملة الموسعة التي تتم لتكثيف أعمال تطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة في فصل الصيف، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب ومُخلفات الصلبة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة ومتابعة مستمرة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته لأعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لخط الطرد محطة رفع صرف صحى أبوعطوة الرئيسية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 200 ألف م3/ يوم، وضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءة المحطة بالكامل، وتضمنت الأعمال تطهير كامل لبيارات الطلمبات وإزالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، وذلك تزامنًا مع فصل الصيف وزيادة الضغوط.