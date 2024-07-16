تقرير: 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق فى إيطاليا مع تحذيرات من اشتعال الحرائق

فاطمة شوقى

أعلنت مؤسسة "كولديريتي" الرائدة فى مجال الزراعة فى إيطاليا أن 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق على الأراضى الوطنية مع درجات الحرارة أعلى بمقدار 1.47 درجة من المتوسط التاريخى، وهو ما يؤجج المخاوف من اشتعال النيران فى أكثر من 10 ألاف هكتار.

وأشارت وكالة نوفا الإيطالية إلى أن الحرارة القياسية مع حالة التأهب الحمراء فى العديد من المدن تدفع إلى حرق أكثر من 10.000 هكتار من الأراضى فى عام 2024، منها ما يقرب من 8.400 هكتار فى الشهر الماضى وحده، وذلك جراء الجفاف الذى يحاصر جنوب إيطاليا بشكل خاص.



وأشارت كولديريتى فى تحليل لها نشرته نوفا الإيطالية إلى أنه مع إعصار شارون المضاد ودرجات حرارة أعلى من 40 درجة يخلق الظروف المثالية لانتشار الحريق، خاصة فى تلك المناطق التى لم تهطل فيها الأمطار منذ أسابيع عديدة والغطاء النباتى الآن خفضت إلى الأعشاب الضارة.



ووفقا لتقديرات كولديريتى، يثقل كاهل الإيطاليين بأكثر من عشرة آلاف يورو للهكتار الواحد، مع الأخذ فى الاعتبار التكاليف المباشرة للإطفاء والمعالجة والتكاليف طويلة المدى لإعادة تشكيل النظم البيئية والاقتصادية للمناطق المدمرة.



وأكدت مؤسسة كولديريتى أنه فى المناطق التى احترقت بسبب الحرائق، سيتم منع جميع الأنشطة البشرية التقليدية واكتشاف المتحمسين للمنطقة، ولكن سيتم أيضًا فقدان رئة خضراء مهمة، دون أن ننسى التأثيرات الدراماتيكية على السياحة.



ونظرًا للحرارة الشديدة، فإن خطر نشوب الحرائق مرتفع أيضًا، وفى جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا والتى تأثرت بالفعل بجفاف شديد، اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل فى الأيام الأخيرة لإخماد ما لا يقل عن عشرين حريقا، وفى جزيرة سردينيا الكبيرة الأخرى فى إيطاليا، تقترب درجات الحرارة أيضًا من 40 درجة.



وتوفى ثلاثة أشخاص مسنين فى الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرارة القوية التى تؤثر على البلاد ، وخاصة وسط الجنوب، فى حين من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة بشدة فى الأيام القادمة.



وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن درجات الحرارة القصوى - التى تصل أو تتجاوز فى بعض الأماكن 43 درجة - ستظل عند مستوى مرتفع خلال معظم شهر يوليو، ومن المرجح أن تكون موجة الحر الحالية هى السبب فى وفاة ثلاثة من كبار السن، شخص واحد فى روما، وسط واثنان فى منطقة بوليا.



ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا أطلقت إنذار أحمر بداية الأسبوع الجارى فى 11 مدينة على الأقل، بما فى ذلك روما أو فلورنسا أو أنكونا أو بيروجيا أو لاتينا أو بيسكارا أو بولونيا أو فيتربو.