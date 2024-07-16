تعمير شمال سيناء يستعرض خطة العمل أمام المحافظ

شمال سيناء - محمد حسين

استعرض المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، خطة العمل الخاصة بالمنطقة في حضور اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد رئيس المنطقة، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، أن جهاز تعمير سيناء انشأ في عام 1982، ويمتلك الجهاز العديد من التخصصات في جميع المجالات مثل التشييد والبناء والطرق والكبارى والتشغيل والصيانة وإنشاء محطات المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء. وأشار إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير شمال سيناء شاملة التنمية المتكاملة للعام المالي 2023/2024 تبلغ 65 مشروعًا، بينما تبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 26 مشروعا، وعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 39 مشروعا.



من جانبه، ثمن المحافظ الدور الذى يقوم به جهاز التعمير في عمليات التنمية والتعمير بشمال سيناء، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن السيناوي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. يأتي اللقاء في إطار لقاءات محافظ شمال سيناء مع رؤساء المصالح الحكومية ووكلاءالوزارة ومديري العموم في كافة القطاعات للتعرف علي عمل تلك الجهات وخطط العمل.

