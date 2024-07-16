تعرف على استعدادات محافظة أسيوط للاحتفال بمولد السيدة العذراء.. 7 أغسطس

أسيوط -هيثم البدرى

رفعت محافظة أسيوط درجة الاستعداد بكافة القطاعات بالمحافظة تزامنا مع قرب احتفالات الأخوة الأقباط بمولد السيدة العذراء بدير "درنكة" في الفترة من 7 حتى 21 أغسطس المقبل كونه أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة وبمصر بشكل عام، وله دور كبير في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية وفي هذه النقاط نبين استعدادات المحافظة.

1- تشكيل عدة لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات.

2- التنسيق مع الجهات المختلفة ومع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين .

3- تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، ونشر سيارات الإسعاف بمحيط الدير.

4-تنفيذ حملات مرورية دورية لضمان السيولة المرورية.

5- تكثيف أعمال النظافة والتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتجميل الطرق المؤدية للدير.

6-متابعة أعمال التطوير لمسار رحلة العائلة المقدسة ، والذى يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، ويصل طوله إلى 3500 كيلومتر، ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.

7- متابعة تشجير الطرق من الجانبين بشكل جمالي، فضلا عن رصف وتمهيد الطرق المؤدية لهذه الأديرة ورفع كفاءة الإنارة بالمناطق المحيطة وتركيب اللوحات الإرشادية، وتشييد بوابات تتواءم مع مسارات الزيارة".

8- المتابعة المستمرة للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات.

9- تشكيل غرفة عمليات من كافة القطاعات المسئولة ورفع تقارير مستمرة للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.