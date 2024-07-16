تركيب 100 كشاف إنارة للطرق بنطاق مراكز أبنوب وديروط وصدفا وساحل سليم بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صيانة وتركيب كشافات الإنارة للطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مراكز أبنوب وديروط وصدفا وساحل سليم تباعاً تجنباً لوقوع حوادث وحفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم صيانة وتركيب إنارة للطرق بنطاق مراكز أبنوب وديروط ،وصدفا وساحل سليم حيث تم تركيب 30 كشاف من مدخل مدينة أبنوب حتى المحكمة وذلك بإشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وتركيب 35 كشافات بعدد من الشوارع والميادين بمدينة ديروط بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، و 15 كشاف إنارة بمنطقة السويقة وشارع شرق البلد في مدينة صدفا بإشراف ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بالإضافة إلى تركيب 20 كشاف بالطرق الرئيسية بمدينة ساحل سليم بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم على أن يتم استكمال باقي الطرق بالمراكز والأحياء.