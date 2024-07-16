برلمانية أردنية: استمرار تقديم المساعدات لغزة يؤكد الموقف الإنسانى لمصر والأردن

(أ ش أ)

أكدت النائبة ميادة شريم مساعدة رئيس مجلس النواب الأردنى أن استمرار تقديم المساعدات لأهالى غزة يؤكد الموقف الإنسانى والتاريخى لمصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، منوهة فى هذا الصدد باستمرار الجسر الجوى والبرى المصرى والأردنى لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لأهالى قطاع غزة.

وقالت شريم، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن القاهرة وعمان مستمرتان في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني سواء عن طريق البر أو الجو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن مصر والأردن لم ولن تتخليا عن دعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات رغم الضغوطات.

وأضافت أن الجسر الجوي والإنزالات المصرية والأردنية المستمرة يوميا على أهالي القطاع في ظل تعنت الاحتلال في تسهيل إدخال المساعدات، هو دليل قاطع ومانع بأن القاهرة وعمان يبذلان كافة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا الجهد الإنساني والتاريخي هو صلب الموقف المصري والأردني على كافة المستويات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت شريم إلى أن استمرار الجهد الإنساني يتوازى مع جهد سياسي تقوم به القيادة المصرية والأردنية في كافة المحافل الدولية واللقاءات العالمية من أجل وقف الحرب على غزة، لافتا إلى أن استمرار هذا العدوان الإسرائيلي اللاإنساني هو دليل على عجز المجتمع الدولي في التعاطي وتقديم الدعم للموقف المصري والأردني الداعي إلى الوقف الفوري وإنفاذ المزيد من المساعدات لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجوع والدمار.

ولفتت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني إلى أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة للوكالات والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم الإنساني والغذائي للقطاع غزة تعد دليلا على جرائم هذا المحتل وعدم رغبته في الأمن والاستقرار..مؤكدة أن مصر والأردن تبذلان جهودا دولية من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت شريم، إن عدم إنصاف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الجهد المصري والأردني ، هو تأكيد لغياب الضمير العالمي وتدمير لمفهوم حقوق الإنسان والإنسانية، مشددة على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لوقف الحرب فورا وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يعيشون تحت خط النار المستمر من قبل الاحتلال.



وطالبت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني ، أصحاب الضمائر في العالم إلى التعامل والتعاطي بإيجابية مع الموقف المصري والأردني الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وإنفاذ المساعدات، مؤكدة أن نشر السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ركائز حتمية في موقف القاهرة وعمان دائما.