بدء تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش الدكتور عبد الناصر شهاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال الاجتماع الموسع بموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية بالمنطقة، ما رصدته تقارير المتابعات الميدانية خلال سير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، للوقوف على جميع الإيجابيات والإشادة بها، وتلافي أي عقبات لاحقًا.

واستهل رئيس المنطقة حديثه بشكر الحضور على ما بذلوه من جهد خلال تغطية كل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، كما بحث معهم أخر الاستعدادات لاستقبال بدء أعمال تقدير الدرجات للشهادة الثانوية للدور الأول، ومدى تجهيز مراكز التصحيح الـ3 المقرر عقدها غدًا، الأربعاء، موجهًا بتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بها، مؤكدًا على أهمية توفير الأثاث الملائم والإنارة الجيدة، لتكون المقرات ملائمة وصالحة لجميع المشاركين.

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات المُنظمة لأعمال التصحيح، مناشدًا الجميع بتغليب مصلحة العمل، وبذل المزيد من الجهد حتى تكون الصورة مشرفة، مشيرًا إلى أنّه تم توجيه رؤساء مراكز التصحيح ورؤساء المواد بمراجعة قرار التصحيح لكل مادة واستبعاد غير المتخصصين من مقدري الدرجات لكافة المواد مع الاستعانة بأكفأ المُعلمين ممن يشهد لهم بالمرونة وتحمل المسؤلية.

وأوضح رئيس المنطقة، أنّ المركز الرئيسي لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بكفر الشيخ يشمل 3 أقسام فرعية للتصحيح وهي مركز لتصحيح العلوم الشرعية ويُقام بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وآخران لتصحيح العلوم العربية والعلوم الثقافية وينعقدان بمعهد كفر الشيخ الإعدادي والثانوي، لافتًا أنّه تم تجهيز جميع المقرات لبدء أعمال التصحيح من غدًا الأربعاء 17 يوليو 2024.

وبحث رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، مع الحضور آخر التجهيزات لاستقبال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والمقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، مكلفًا بالانتهاء من تجهيز المقار، وتأمين مراكز الأسئلة بشكل جيد، والالتزام بتوجيهات الإدارة المركزية للامتحانات في هذا الصدد.