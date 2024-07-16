المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بكفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، حضوريًا، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالإتجار في المخدرات.

كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف، وذلك في القضية رقم 13243 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1162 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ قد أحالت "م. ح. ع. ص"، 34 سنة، عامل، مقيم إحدى قرى الحمراوي؛ لأنه في يوم 16-4-2024 بدائرة مركز كفر الشيخ أحرز جوهرًا مخدرًا "الميثامفيتامين"بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، لتصدر المحكمة قرارها السابق على المتهم.