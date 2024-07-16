المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد ندوة بالسويس للتعريف بأهدافها

كتبت أسماء أمين

واصلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مجموعة ندواتها التعريفية بالمحافظات للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ وذلك بعقد ندوة بمحافظة السويس بحضور سكرتير عام المحافظة وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة.

وخلال فعاليات الورشة استعرضت منة يحيي، مشرف عمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نشأة وفكرة المبادرة والتي تعتمد على إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مؤكدة أن المبادرة توجه الدعم الكامل للمشروعات الفائزة من دعم مادي ومشاركة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأطراف لتغير المناخ، وكافة الفعاليات ذات الصلة، كما تعمل المبادرة على التشبيك بين الشركات والمنظمات وأصحاب المشروعات.

كما أشارت إلى الفئات الست للمبادرة، والشروط الواجب توافرها في المشروع المشارك، مؤكدة أنه لابد أن يكون مشروع منفذ بالفعل أو قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة توافر المكون الأخضر والمكون الذكي في كل مشروع. وخلال الندوة التعريفية تم استعراض نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة، والفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم والتي تتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.

كما تمت الإشارة إلى مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية انترنت الأشياء. وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

شهدت فعاليات اليوم، استعراض مشروع إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) من المخلفات الصلبة العضوية المنزلية والزراعية، والفائز من محافظة السويس في الدورة السابقة من المبادرة. للتقدم بالمشروعات في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.



