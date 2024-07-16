اللجنة التنسيقية للسكان بأسوان تنفذ مبادرة للحد من ظاهرة الطلاق

أسوان - صلاح المسن

تنفذ اللجنة التنسيقية للسكان مبادرة تهدف إلى توعية الشباب والفتيات للاختيار الأمثل قبل الزواج، وتعريفهم بقيم الحياة الأسرية والزوجية للحد من ظاهرة الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج.

من جهته كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بترؤس الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" من أجل مواجهة القضية السكانية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول استعراض مقارنة متخصصة لنسب ومعدلات المواليد بين المحافظة وباقى المحافظات، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الأنشطة السكانية المنفذة في الفترة من شهر يناير إلى شهر مارس للعام الحالى ومنها تنفيذ مبادرة (اختار / اختارى صح)، والتى نظمتها وحدة السكان بالتعاون مع الأزهر الشريف ومديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وأيضاً عدد من الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب والفتيات للاختيار الأمثل قبل الزواج وتعريفهم بقيم الحياة الأسرية والزوجية للحد من ظاهرة الطلاق فى السنوات الأولى من الزواج.

كما أشارت السكرتير العام إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى تواجه الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية، علاوة على زيادة الدورات التدريبية للرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات وغيرها من العناصر المنوط بها تسليط الضوء على قضية الزيادة السكانية وتداعياتها السلبية على المجتمع، موجهة بسرعة تنظيم عدد من الندوات التوعوية بقرية فارس بشأن الزواج المبكر، مع عرض ومناقشة نتائج هذه الندوات فى الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية للسكان.