الكنيسة تنظم مؤتمرا سنويا للشباب فى فرنسا بمشاركة 120 شابا.. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظمت إيبارشيتا سويسرا الفرنسية وجنوبى فرنسا، وباريس وشمالى فرنسا المؤتمر السنوى الثامن للشباب تحت عنوان "اتبعنى انت وإنكر ذاتك" بمشاركة 120 شابا وفتاة.



وكانت فعاليات المؤتمر فى مدرسة القديس إيريناؤس بمدينة ليون الفرنسية فى ضيافة إيبارشية جنوبى فرنسا.



وحضر المؤتمر وحاضر فيه الأنبا لوقا أسقف الإيبارشية المضيفة، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا، وتضمن مجموعات عمل وعدد من الأنشطة الروحية استهدفت التدريب على تنمية الشباب لذواتهم بشكل متوازن بما يبعدهم عن سيطرة الكبرياء أو الغضب، بل يجعلهم يتحلون بروح الطاعة والتواضع.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، المطران مار يعقوب باباوى النائب البطريركى لشؤون الرهبان بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية، ومدير إكليريكية مار أفرام السريانى اللاهوتية فى معرّة صيدنايا بسوريا، يرافقه الشماس أمجد هزيم من كلية مار أفرام السرياني.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

جانب من المشاركين فى المؤتمر



مؤتمر الشباب