اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: إجراءات أمنية لحماية بوتين وسط محاولات اغتيال رؤساء آخرين

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:00 ص
الكرملين: إجراءات أمنية لحماية بوتين وسط محاولات اغتيال رؤساء آخرين المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما بغض النظر عن محاولات اغتيال رؤساء آخرين، ويتم بذل كل ما هو ضروري لضمان ذلك.


وقال بيسكوف، ردا على سؤال للصحفيين بشأن ضرورة زيادة الإجراءات الأمنية لحماية بوتين بعد محاولات اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: "لأسباب واضحة، تم تعزيز الأمن بالفعل بغض النظر عن الأحداث المذكورة أعلاه"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.


وأضاف المتحدث باسم الكرملين " أنه يتم القيام بكل ما هو ضروري لحماية رئيس الدولة بالنظر بالطبع إلى التوترات التي يشهدها العالم حاليا بشكل عام".







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