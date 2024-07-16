القوافل العلاجية لحياة كريمة توقع الكشف المجانى على أهالى مدينة حلايب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الثلاثاء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وتستغرق فيها يومين اليوم وغدا الأربعاء تجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والفحوصات مجانا على الأهالى.

وكانت انتهت القوافل العلاجية، أمس الإثنين، من الكشف الطبى على أهالى قرى مرسى حميرة وادلديت التابعتين لادارة الشلاتين الصحية خلال اليومين الماضين، بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهل منطقة الأمل بالقصير والتي انطلقت منها القوافل العلاجية خلال شهر يوليو الجارى .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية لمبادرة حياه كريمة الجمعة الماضة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر وذلك حسب الخريطة الموضوعه للقوافل خلال شهر يونيو الجارى، حيث بدأت القوافل عمليها من منطقة الأمل بمدينة القصير واقامت فيها الجمعة والسبت الماضيين.

وصلت الأحد الماضى إلى قرى مرسى حميرة وادلديت بالشلاتين واستغرقت فيها يومين، الأحد والإثنين، ثم اتجهت اليوم إلى حلايب جنوبا ومنها تنتقل الخميس المقبل إلى قرية أبو رماد وتقضي أيضا فيها يومين.

وتستكمل القوافل العلاجية مسيرتها من أبو رماد الى مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز طب الأسرة هناك وتستغرق أيضا يومين السبت والأحد 20 و21 من نفس الشهر، ثم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختم القوافل أعمالها بوحدة الأمل بسفاجا وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 يوليو .

وتجرى القوافل العلاجية أعمالها من إجراء الكشف وصرف العلاج والأشعة والتحاليل وندوات توعية مجانا، ويتم التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.