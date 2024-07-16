اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: حزب الله يقصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 08:34 م
القاهرة الإخبارية: حزب الله يقصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا حزب الله
كتب ـ محمد عبد المجيد

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أعلن حزب الله اللبنانى قبل قليل، عن أنه قصف مستعمرة كريات شمونة بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وينظر الجيش الإسرائيلي بحذر الى الحرب في لبنان بعد أن أصبحت قواته منهكة بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر الماضي واستنزاف موارده، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأعلنت إسرائيل أنها لا تريد حربا في لبنان لكنها في الوقت نفسه مستعدة لأي سيناريو، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده مستعدة لعملية مكثفة هناك كما هدد وزير دفاعه يوآف جالانت بإعادة لبنان للعصر الحجري، وأضافت الصحيفة أنه خلف هذه المواقف، هناك مخاوف متزايدة داخل إسرائيل حول الدخول فى حرب مع لبنان خاصة أن جنودها مرهقون ومواردها مستنزفة بعد أطول حرب تشهدها البلاد منذ عقود.







لبنان

حزب الله

حزب الله اللبناني

كريات شمونة




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