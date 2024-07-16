الفريق كامل الوزير: تطوير الصناعة سينعكس إيجابيا على حياة المواطن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن لديه توجيه من الرئيس السيسي في التوسع بالصناعة، لأنها مستقبل مصر، مردفا: "نعمل على تطوير الصناعة لكى ينعكس ويعود على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يوميا".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفى والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "عندما نطور الصناعة ونزود إنتاجنا من الصناعة، سنصنع الدولار، بمعنى سيكون لدينا دولار زيادة، فإذا أصبح لدينا دولار زيادة يمكن أن يصل إلى 25 جنيها".

وتابع: "تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية يعطيني كمصنع ووزارة صناعة ومستثمرين أفضلية، وهذا ما قاله لي الكثير من المصنعين والمستثمرين، انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار حاليا فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة ثم تقوية الجنيه أمام الدولار فينعكس على حياة المواطن".