الفريق كامل الوزير: النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية، بجانب الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وعندما اهتمت الدولة في العشر سنوات الماضية ووضعت خطة طموحة للغاية لتطوير البنية الأساسية كانت تهدف بشكل أساسي بناء على هذه البنية الاساسية نهضة مصر في إطار الجمهورية الجديدة ببناء كل شيء من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "لم أكن باستطاعتي الذهاب للزراعة في الضبعة دون إنشاء محور الضبعة، أو الزراعة في شرق العوينات دون طريق شرق العوينات وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق أكتوبر -العوينات وإنشاء مطار هناك أو الذهاب لتوشكى دون إنشاء سكك حديدية سواء ديزل أو كهربا لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات إنتاج".

وتابع: "كل دول العالم فعلت هكذا، سبب نهضة ألمانيا الصناعية بعد الحرب العالمية هي عمل بنية أساسية قوية ثم أنشأت بعده المصنع، هل كنت أستطيع إنشاء مصنع في سوهاج أو أسيوط أو أسوان أو إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بنبان إلا إذا كان هناك طريق للتوصيل؟ بالتالي البنية الأساسية هي بداية النهضة".