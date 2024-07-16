الفريق كامل الوزير: إنشاء خط التجارة العربي من العقبة إلى طابا وحتى البحر المتوسط

كتب أحمد عبد الرحمن

تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن محاور التنمية، قائلا: "شركة هاتشيسون العالمية قالت إننا سنربط ميناء السخنة على البحر الأحمر والمنطقة الصناعة الاقتصادية هناك بميناء الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، ربطت بينهما بقطار سريع، ويمر بميناء جاف في العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومدينة السادات، وبالتالي هذا نموذج للربط بين البحرين ويمر بمناطق صناعية ومدن سكنية، لتكون بمثابة قناة سويس تمشي على قضبان".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "هناك ممر لوجستي ثاني هام للغاية، وهو طنطا - المنصورة - دمياط،حيث تعد طنطا قلب الدلتا وبها كل الحاصلات الزراعية، فيمكن التصدير من طنطا واستيراد كل ما ترغب به للحاصلات الزراعية من دمياط ونقلها لطنطا، وبالتالي هذا يعد ممر لوجستي صناعي زراعي".

كما تحدث عن الممر اللوجستي "طابا - العريش"، قائلا: "لدينا شركة الجسر العربي للملاحة مملوكة لمصر والأردن والعراق لنقل البضاعة، ففكرنا بإمكانية أن نتعاون مع الآخرين أو ننافسهم في إنشاء ممر يسمى خط التجارة العربي، لنقل البضاعة من الخليج العربي عبر السعودية أو العراق أو الأردن حتى العقبة للعبور إلى طابا ثم إلى العريش عبر خط القطار أو من طابا إلى شرق بورسعيد أو إلى الإسكندرية وكل أنحاء مصر".