العمل: ختام التدريب المهنى لخريجى الوحدة المتنقلة بالإسكندرية والبحر الأحمر

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجى الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة ببشاير الخير 2,1، على مهنة صيانة المحمول، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة، واجتيازهم الاختبار النهائى النظرى والعملى بقاعة المديرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل، حيث بلغ عدد المتدربين 10 متدربين ومتدربات، لتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة فى إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 التى تنفذها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تاتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بالتطوير فى منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تدريبهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط.

وأكد وكيل المديرية، على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة، كما تقوم المديرية بتوفير فرص العمل اللائقة لهم، منوهًا إلى اهمية البدء بمشروع صغير أو متوسط لتوفير حياة كريمة لهم.



كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية التاسعة والعشرون من البرنامج التدريبى للفتيات، والمنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة، لعدد 20 متدربة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات، وذلك بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعملية، وانتهاء ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، ضمن جهود المديرية فى تنفيذ خطة التدريب للعام 2023 / 2024، وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل من خلال الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى تتعاون مع المديرية وأجهزتها التابعة داخل المحافظة وخارجها، أو التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة الشباب فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بالإهتمام بالتطوير فى منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تدريبهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت تسليم المتدربات شهادات إتمام التدريب المهنى، مؤكدًا على أن جميع الدورات التدريبية تقدم بالمجان للمتدربين حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متناهى الصغر، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى.