العراق يعلن استئناف المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

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أعلن وزير التجارة العراقي، رئيس الفريق العراقي المعني بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أثير داود الغريري، الإثنين، استئناف المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد توقف استمر أكثر من 16 عاما.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مدير دائرة العلاقات الخارجية رياض فاخر الهاشمي، إن "الفرق التفاوضية العراقية بدأت اجتماعاتها التحضيرية في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادًا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق".



وأضاف الهاشمي، أن "الاجتماع التحضيري الأول انعقد في مقر المنظمة مع مدير قسم الانضمام وخبراء المنظمة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، برئاسة مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية وعضوية مفاوضين ممثلي الوزارات العراقية وإقليم كردستان؛ لمناقشة أهم الملفات والوثائق التي قدمها العراق في المرحلة السابقة".



وأشار إلى، أن "الاجتماع الرسمي الثالث لفريق العمل، والذي سيرأسه وزير التجارة ممثلاً عن العراق، سيشهد استعراض الملفات والوثائق التي أكملتها اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام".



وأوضح، أن "هذه المرة هي الأولى التي يصل فيها الفريق التفاوضي العراقي إلى هذا المستوى من الخبرة في مجال التفاوض، مما يعكس تطور قدراتهم وكفاءتهم في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بعضوية منظمة التجارة العالمية".