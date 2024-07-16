العراق: اعتقال 11 قياديا إرهابيا بالتنسق مع إقليم كردستان خلال 6 شهور

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الاثنين، اعتقال 11 إرهابيًا بمستويات قيادية مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي.



وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع إقليم كردستان، 11 إرهابيًا بمستويات قيادية مختلفة وفق المادة 4 إرهاب، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهاز والأجهزة الاستخبارية في الإقليم مستمر ويسير بوتيرة تصاعدية، أثمر عنه تحقيق الأمان في المنطقة الفاصلة بين حدود الإقليم والمركز.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات مشتركة بين الجهاز والإقليم في المنطقة الفاصلة بين حدود المركز والإقليم، حيث تم العثور على مجموعة من المضافات وتدميرها بإسناد القوة الجوية العراقية، كما أدى التنسيق بشكل مباشر إلى قطع دابر العصابات الإرهابية من التواجد وحرية التنقل.



وأضاف النعمان أن المعلومات الاستخبارية الدقيقة والعمليات الاستباقية المستمرة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب أدت إلى تأمين المناطق والقضاء على أي محاولة لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي لتهديد أمن المنطقة.