السجن 10 سنوات لمتهم في محررات مزورة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، الحكم علي متهم بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه في التحقيقات، لقيامه باستعمال رخصة سيارة وهو يعلم أنها مزورة، وقام ببيعها لآخر وهو يعلم بذلك، كما قررت المحكمة مصادرة المحرر المزور والزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد السعدني وكيل النيابة كريم ابو زيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 1744 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، المقيدة برقم 881 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ بأن المتهم في غضون عام 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ استعمل محررا رسميا هو رخصة تسيير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور الحامول ، وهو يعلم أنها مزورة، وقدمها ل" م.م.ا.م" حال بيعه للسياره رقم ل.ا.ع 2548 المبلغ بسرقتها ، كما استولى علي مال ملك المجني عليه "م.م.ا.م"، باستخدام طرق احتيالية بأن ظهر بمظهر المالك حال بيعه للسياره له ، كما اخفي اشياء مسروقة مع علمه أن السيارة مسروقة ولها محضر جناية سرقة تحت رقم 5786 لسنة 2016 جنايات مركز بدر وقام ببيعها للمجني عليه رغم علمه بسرقتها.

وفي التحقيقات التي أجراها هشام طارق عثمان ، وكيل نيابة كفر الشيخ قال الرائد أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث مرور كفر الشيخ أنه أثناء قيامه بحملة مرورية استوقف السيارة المذكورة ويفحصه تراخيصها تأكد من أن مستندات تراخيصها مزورة ، وان السيارة مبلغ بسرقتها.

وفي تحقيقات النيابة وبسؤال ح.م.ع.ب.استدلالا لحسن النية قرر أنه تحصل على السياره ورخصتها دون علمه بسرقتها، وبتداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.