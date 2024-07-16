الرئيس السيسى يؤكد لنظيره التشيكى ضرورة تفادى توسع الصراع بالشرق الأوسط

(أ ش أ)

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التشيكى بيتـر بافل، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التى تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادى والتجارى.

كما تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الرئيس السيسي - كذلك - ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.