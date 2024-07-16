اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد لماكرون أهمية الجهود الدولية لإنجاح وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:55 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون أهمية الجهود الدولية لإنجاح وقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالبًا بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.







الرئيس السيسى

ماكرون

غزة

وقف اطلاق النار في غزة




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