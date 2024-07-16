الدفاع الروسية: إسقاط "ميج-29" واستهداف محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية.



وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - : "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 مركبة جوية من دون طيار، بالإضافة إلى 5 قذائف لراجمات "هيمارس" الصاروخية".



وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 جنود، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".



وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة في مقاطعة زابوروجيه".