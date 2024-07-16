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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا.. ومؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 04:48 م
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا.. ومؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، ويعقبه مؤتمر صحفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض







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مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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