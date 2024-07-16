الانتخابات السورية.. إعادة التصويت في درعا لوجود تجاوزات قانونية

وكالات

أعلنت اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في درعا السورية إعادة الانتخاب اليوم في بعض المراكز الانتخابية التي تتبع لناحية الشجرة وتجمعاتها بريف درعا، وذلك لوجود بعض التجاوزات القانونية فيها خلال الانتخابات التي جرت أمس.

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية القضائية للانتخابات القاضي أحمد الهرش في تصريح لوكالة سانا أن اللجنة قررت إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة وتجمعاتها وهي (الشجرة و سحم الجولان و كويا و عين ذكر وحيط و نافعة و عابدين)، وذلك لوجود تجاوزات ومخالفات في محاضر اللجان الانتخابية فيها، ما يستدعي إبطال الانتخاب فيها على أن تنقل المراكز إلى المجمع الحكومي بمدينة درعا لإجراء الانتخابات فيه.

وأشار القاضي الهرش إلى أن الانتخابات المعادة بدأت في المجمع الحكومي بدرعا منذ الساعة 11 من صباح اليوم وتستمر حتى 11 مساء، وينحصر الانتخاب لأبناء ناحية الشجرة الناخبين فقط.

ووفق القاضي الهرش قامت المحافظة بتأمين وسائل النقل لأبناء ناحية الشجرة الناخبين فقط اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم حتى الحادية عشرة ليلاً لتسهيل وصولهم إلى مدينة درعا.