الأربعاء.. كنترول الزقازيق يبدأ أعمال تقدير الدرجات للشهادة الثانوية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعا بوكلاء المنطقة، ومدير الامتحانات، ورؤساء مراكز التصحيح ورؤساء مواد التصحيح للمواد الدراسية كافة، لمتابعة الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات للشهادة الثانوية للدور الأول.

أكد رئيس الإدارة المركزية على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات المنظمة لأعمال التصحيح والاستعداد الجيد مناشدًا لجميع بتغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد حتى تكون الصورة مشرفة.

ناشد رئيس أزهر الشرقية رؤساء مراكز التصحيح ورؤساء المواد بمراجعة قرار التصحيح لكل مادة واستبعاد غير المتخصصين من مقدري الدرجات لكافة المواد مع الاستعانة بأكفأ المعلمين ممن يشهد لهم المرونة وتحمل المسؤلية.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة تجهيز مراكز تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية مبكرًا مع ضرورة التعقيم الدوري والمستمر لمقر لجان التصحيح مؤكدًا على أهمية توفير الأثاث الملائم والإنارة الجبدة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لتكون المقرات ملائمة وصالحة لجميع المشاركين.

ويعد مركز تقدير الدرجات بمنطقة الشرقية الأزهرية أحد أهم مراكز تقدير الدرجات لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي الجمهورية حيث يتم ندب معلمي محافظات مدن القناة وكذلك معلمي محافظتي شمال وجنوب سيناء جنباً إلى جنب مع معلمي منطقة الشرقية الأزهرية للعمل بمركز تصحيح الزقازيق.

ويشمل المركز الرئيسي بالشرقية ثلاثة أقسام فرعية للتصحيح وهي مركز لتصحيح العلوم الشرعية، وآخر لتصحيح العلوم العربية وثالث لتصحيح العلوم الثقافية وجميع المقرات جاهزة لبدء أعمال التصحيح غد الأربعاء 17 يوليو الجاري.



حضر الاجتماع إبراهيم صديق، مدير عام الرعاية الاجتماعية والرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية.

