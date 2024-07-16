اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يوليو 2024 06:32 م
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إعادة الشىء لأصلة بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع أحمد فخرى بالقاهرة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 03:48 م
إعادة الشىء لأصلة بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع أحمد فخرى بالقاهرة إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع أحمد فخرى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقدت المهندسة مني البطراوى أعمال إصلاح وإعادة الشيء لأصله بعد كسر ماسورة مياه قطر 1000 ملم، بـ شارع أحمد فخرى من طريق النصر بحى شرق مدينة نصر، بإشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت أمس بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع.

وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.







القاهرة

شارع احمد فخري

كسر ماسورة مياه

محافظ القاهرة



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