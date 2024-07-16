إصابة جندي فرنسي في هجوم بسكين بالعاصمة باريس

أحمد علوى

أُصيب جندي من قوات عملية "سونتينال" الفرنسية بجروح، في هجوم بسكين مساء الاثنين في إحدى محطات القطار بالدائرة العاشرة وسط شرق العاصمة باريس، حسبما أفاد مصدر بالشرطة.



وأضاف المصدر أن جنديًا من قوات عملية "سونتينال" –وهي عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد– تعرض لهجوم بسكين في محطة قطار "جار دو لاست" بالدائرة العاشرة بباريس، وتم نقله إلى المستشفى بعدما أُصيب في كتفه بجروح خطيرة.



وتم القبض على المشتبه به على الفور، ووفقًا للتحقيقات الأولية فهو فرنسي الجنسية يبلغ من العمر 40 عامًا ومعروف باضطرابات نفسية خطيرة.



وأكد وزير الداخلية الفرنسي –في تغريدة على منصة "إكس"– أن الجندي وقع ضحية هجوم بسكين بينما كان يقوم بدورية في محطة قطار "جار دو لاست"، مؤكدًا أنه تم إيقاف منفذ الهجوم.



من جانبه، أعرب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن تضامنه مع الجندي المصاب، مؤكدًا دعمه وامتنانه للقوات المسلحة التي تشارك في ضمان أمن الفرنسيين.