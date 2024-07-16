إسرائيل تواصل جرائمها.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

أحمد علوى

استشهد عدد من المواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت المواطنين بمخيم النصيرات، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت ستة شهداء ارتقوا خلال القصف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.