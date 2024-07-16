إزالة 21 حالة تعدى بمساحة 465 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في ثامن أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم إزالة 21 حالة تعدي بمساحة 465 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 2 فدان و17 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز( الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - ههيا - الحسينية - كفر صقر - أولاد صقر).

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.