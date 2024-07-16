إحالة مدير مدرسة و4 معلمين للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة قتل طالب لزميله بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت النيابة الإدارية ببنها، بإحالة مدير مدرسة ثانوية بطوخ، و4 معلمين بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الذي تسبب في نشوب مشاجرة بين طالبين بالمدرسة، وقتل أحدهما الآخر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المنتهي، كما أحالت النيابة الكلية بشمال بنها، الطالب المتهم بقتل زميله إلى محكمة جنايات الطفل ببنها.

تعود أحداث الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين طالبين بمدرسة الشهيد عنتر عبدالرازق الثانوية المشتركة، بكفر منصور، بسبب قيام أحدهما بمعاكسة فتاة، واحتدمت المشادة بينهما حتى وصلت إلى مشاجرة عنيفة خارج مدرسة، ثم تسللا إلى داخل المدرسة، وواصلا المشاجرة التي انتهت بقيام أحدهما "عبدالرحمن. أ"، طالب بالصف الثاني الثانوي، بطعن زميله "عبدالله. ص"، طالب بالصف الأول الثانوي، بسلاح أبيض عبارة عن "كتر"، فى بطنه فأرداه قتيلا، فيما أصيب المتهم بجرح سطحى.

وعلى الفور بدأت النيابة الإدارية ببنها، تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، بعدما أحالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سماح إبراهيم، الواقعة، للتحقيق الذي باشره أحمد فودة، وكيل النيابة الإدارية ببنها، بإشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة، حيث تم اتهام كلا من مدير المدرسة "ع.أ"، بالتراخي والإهمال في اتخاذ الإجراء المتبع في حالة حدوث الواقعة، بإحالة المطالبين "المتهم، والمجني عليه"، إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، واكتفى بالموقف السلبي، ومشرف الفناء المدرسي، "ع.ص"، بالاختفاء من مكان قيامه بالإشراف داخل فناء المدرسة، مما ترتب عليه نشوب مشاجرة بين الطالبين، ومشرف الطابق الأول بالمدرسة، "ح.ا"، بترك محل إشرافه بالطابق الأول بالمدرسة في يوم الواقعة، والمسئولتين عن الإشراف العام بالمدرسة وهما "م.م"، و"ر.ف"، بالإهمال في الإشراف العام على المدرسة في يوم الواقعة.

وانتهت التحقيقات التي أجريت في الواقعة بمعرفة أحمد فودة، وكيل النيابة الإدارية ببنها "القسم الثالث"، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة الإدارية ببنها "القسم الثالث"، إلى إحالة المتهمين الخمسة بينهم مدير المدرسة، و4 معلمين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وكان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو البشير، مأمور مركز شرطة طوخ، بالواقعة، فقام اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالإشراف على فريق البحث الذي قاده المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث طوخ، الذي توصل إلى نشوب المشاجرة بين الطالبين وقيام أحدهما بقتل الآخر.

وبإخطار النيابة العامة، تولت تحقيقاتها في المحضر الذي تم قيده برقم 8159 جنح مركز طوخ، وانتهت التحقيقات إلى إحالة الطالب المتهم إلى محكمة جنايات الطفل ببنها.