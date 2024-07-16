أكاديمية مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

كتب أحمد مصطفى

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مع كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك لتقديم برنامج تدريب عملى ممنهج لطلبة قسم إدارة عمليات الطيران بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حيث شهدت الأكاديمية إشادة واسعة بالاحترافية الشديدة التي يتميز بها البرنامج التدريبي والمصمم خصيصا وللمرة الأولي لطلبة هذا القسم من خلال إدارة التطوير وتحديث البرامج التابعة للإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسستين لتحقيق التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، مما يعزز من فرص الطلبة في الحصول على تأهيل متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وذلك من منطلق الدور المهني والمجتمعي لأكاديمية مصر للطيران للتدريب في مجال تدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا وإيمانا بمبدأ المساهمة مع الدولة في إعداد كوادر شابة مدربة ومؤهلة للعمل في شتي مجالات الطيران.



وعلي هامش مراسم التوقيع تم عمل جولة ميدانية للتعرف علي الإمكانيات المتطورة للأكاديمية من خلال زيارة أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بالطيارين بمختلف الطرازات وأجهزة تدريب أطقم الضيافة الجوية نظرياً وعملياُ على أجهزة CST/ CEET بالإضافة إلى الإستماع الي شرح عن تكنولوجيا التدريب الحديثة المطبقة بفصول تدريب مهندسي صيانة الطائرات، وقد أبدي وفد الجامعة إعجابهم الشديد وشعورهم بالفخر لوجود مثل هذا الصرح التدريبي العظيم في مصر.