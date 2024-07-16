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أستاذ إدارة أعمال: الحكومة قادرة على تحقيق 50 مليار دولار سنويا من السياحة

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 07:15 م
أستاذ إدارة أعمال: الحكومة قادرة على تحقيق 50 مليار دولار سنويا من السياحة الدكتور أيمن غنيم
كتب الأمير نصرى

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أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، والخبير الاقتصادى، أن السياحة فى عهد الرئيس السيسى شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث إن السياحة فى بداية تولى الرئيس السيسى فى 2014 كانت تحقق 6.7 مليار دولار فى ذلك العام، وفى العام المالى 6/30/ 2023 حققت السياحة 13.6 مليار دولار.

وأضاف أيمن غنيم، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه القفزات أتت بسبب برنامج المشروعات القومية الطموحة للرئيس السيسى، والذى تبناه وإنشاء مدن الجيل الرابع والتى وصلت لـ 17 مدينة والعاصمة الإدارية و15 مدينة أخرى فى الجمهورية كلها.

ولفت أيمن غنيم إلى أن العلمين الجديدة تضع مصر والساحل الشمالى على خريطة السياحة الدولية بمهرجان العلمين، وما زال أيضا هناك قيمة عقب إنشاء مشروع تطوير رأس الحكمة، وهو مشروع يبدأ من الصفر، ومن المنتظر أن تبلغ الاستثمارات فى هذا المشروع من 150 مليار دولار أو تتجاوز.

وأكد أيمن غنيم أن الدولة وفق إمكانياتها تستطيع أن تصل بعائد السياحة إلى 50 مليار دولار سنويا.







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