أخبار 24 ساعة.. 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة فى اليوم الأول

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسى وجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وزيرة التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة فى اليوم الأول

وزير الصحة يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات.. الأسماء

وزير التموين: تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا وربطها بالسكك الحديدية

وزير الاتصالات: استراتيجية بناء مصر الرقمية ضمن المستهدفات.. ومنصة لحفظ التراث

وزير التعليم يناقش مقترحات وحلولا مقدمة من المديريات لمواجهة الكثافة الطلابية

وزير التعليم يستجيب لمناشدة طالبتين من أوائل الدبلومات لتوفير منحة جامعية لهما