اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة فى اليوم الأول

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 12:09 ص
أخبار 24 ساعة.. 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة فى اليوم الأول الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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